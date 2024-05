Charles: eilandstaten voorbeeld voor uitdagingen in de wereld

De Britse koning Charles heeft een toespraak gegeven op een conferentie van de Verenigde Naties over kleine eilandstaten in ontwikkeling (SIDS4). In zijn videoboodschap zei Charles onder meer dat kleine eilandstaten een voorbeeld zijn van de uitdagingen waar de wereld mee te maken heeft.

De koning verwees daarbij naar problemen als de stijgende zeespiegel en voedsel- en wateronzekerheid. “Door de jaren heb ik het geluk gehad veel kleine eilandstaten te bezoeken. Keer op keer heb ik de uitdagingen gezien waarmee jullie worden geconfronteerd”, zei Charles onder meer.

Volgens Charles zijn de eilanden ook “leiders” en “wegwijzers” in het aanpakken van klimaatverandering en het beschermen van biodiversiteit. “Jullie voorbeeld inspireert tot meer ambitie en jullie stem zet aan tot meer urgente actie”, aldus Charles. De koning stelde wel dat er nog veel werk te doen is. “Samen kunnen we nieuwe partnerschappen opbouwen voor investeringen die duurzamere, veerkrachtige welvaart kan opleveren voor mensen overal ter wereld.”

De conferentie vindt van 27 tot en met 30 mei plaats in St. John’s in Antigua en Barbuda. Charles is staatshoofd van het land, dat onderdeel is van het Gemenebest. Een paar jaar geleden werden wel plannen aangekondigd voor een referendum over de vraag of het een republiek moet worden.