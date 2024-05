Charles en Camilla bekijken voorstelling op toneelschool

Koning Charles en koningin Camilla hebben woensdag een bezoek gebracht aan de Royal Academy of Dramatic Art (RADA) in Londen. Het koningspaar ging langs omdat de toneelschool 120 jaar bestaat en werd ook getrakteerd op een voorstelling.

Volgens Britse media voerden derdejaars studenten een toneelstuk op over een familiedrama. Charles en Camilla kregen daarna een rondleiding en spraken met enkele studenten.

Ook oud-leerling Daniel Mays ging in gesprek met het koningspaar. Hij was te zien in de musical Guys and Dolls, die Camilla samen met haar kleinkinderen had gezien in Londen. Die vond ze “fantastisch”, zei ze volgens hem. “Ik vertrok ongeveer drie maanden geleden en tegen het einde van die periode kwam ze met al haar kleinkinderen. Ons werd pas op de dag zelf verteld dat er belangrijk koninklijk bezoek zou komen, dus we vroegen ons af wie het zou zijn.”