Charles en Camilla bezoeken paardenrace in Surrey

De Britse koning Charles en koningin Camilla hebben vrijdag een uitstapje gemaakt naar Surrey. Het koningspaar was daar voor een bezoek aan de paardenrace Derby Festival op de renbaan van Epsom. Charles en Camilla overhandigden onder meer een trofee aan de Britse jockey Ryan Moore, de winnaar van de Coronation Cup.

Het koningspaar kon ook hun eigen paard aanmoedigen. Het gaat om een merrie met de naam Treasure. Het paard is gefokt door koningin Elizabeth en is nu eigendom van Charles en Camilla. De merrie deed mee aan de zogeheten Epsom Oaks. Een groot succes werd het echter niet, want Treasure eindigde als elfde van de twaalf deelnemers.

Het Epsom Derby Festival wordt al sinds 1780 gehouden. De huidige editie duurt nog tot en met zaterdag.