Charles stemt in met eerste Britse verkiezingen als koning

Koning Charles heeft zijn goedkeuring gegeven om in het Verenigd Koninkrijk parlementsverkiezingen uit te laten schrijven. Dat zei de Britse premier Rishi Sunak, die woensdag aan het begin van de avond bekendmaakte dat de Britten op 4 juli naar de stembus gaan.

Eerder op de dag sprak Sunak met de koning om zijn goedkeuring te vragen voor nieuwe verkiezingen. Het is voor het eerst in zijn koningschap dat Charles met verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk te maken krijgt. De laatste verkiezingen waren in 2019, toen Charles’ moeder koningin Elizabeth nog op de troon zat.

Het wordt overigens niet de eerste keer dat koning Charles mogelijk een nieuwe premier moet accepteren. Na het overlijden van Elizabeth in september 2022 verwelkomde Charles al een nieuwe Britse premier. De huidige premier Sunak volgde in oktober van dat jaar Liz Truss op die vlak voor het overlijden van Elizabeth door haar nog als nieuwe premier was geïnstalleerd.