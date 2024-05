Deense graaf Nikolai denkt bij Australië aan ‘matjes en snorren’

De Deense graaf Nikolai heeft na een paar maanden studie in Australië een duidelijk beeld van de inwoners gekregen. “Als ik aan Australië denk, zie ik een matje en een snor voor me en heel sportieve en actieve mensen”, zegt de 24-jarige zoon van prins Joachim in de Australische editie van het tijdschrift GQ.

“Ik denk dat elke Deen Australië heel fascinerend vindt omdat het zo ver weg is. Het is best exotisch”, aldus Nikolai, die vorig jaar een semester in Sydney studeerde. De graaf ziet wel gelijkenissen tussen Australiërs en Denen. “We zijn allemaal redelijk relaxed.”

Wat betreft gevoel voor mode zijn er volgens Nikolai wel verschillen. “Jullie hebben hier een meer kleurrijke stijl. In Denemarken dragen we vaak zwart of aardetinten, het is misschien wat conservatiever. Hier is het wat meer expressief”, vindt de graaf. “En het viel me op dat mensen hier nog steeds met blote voeten over straat lopen, terwijl het bijna winter is. Dat is nieuw voor me.”