Dienstplichtplan Rishi Sunak geldt ook voor Britse royals

De nieuwe vorm van dienstplicht die de Britse premier Rishi Sunak wil invoeren als hij de verkiezingen wint, geldt ook voor de Britse koninklijke familie. Dat betekent dat de drie kinderen van prins William en prinses Catherine een jaar lang in militaire dienst moeten als ze 18 worden. Als alternatief kunnen ze kiezen om een weekend in de maand vrijwilligerswerk te doen.

De Conservatieve Partij bevestigt aan The Telegraph dat ook koninklijke kinderen geacht worden mee te doen. Behalve prins William hebben ook de prinsessen Beatrice en Eugenie jonge kinderen die in aanmerking komen, evenals de zoon van prins Edward, de graaf van Wessex, die op dit moment 16 is.

Overigens heeft de Britse koninklijke familie een lange militaire geschiedenis. Zo volbracht William de militaire academie Sandhurst en diende hij daarna 7,5 jaar.

De troonopvolger vertelde recent al dat zijn oudste zoon, prins George, graag in zijn voetsporen treedt en piloot wil worden. William werkte zelf van 2015 tot 2017 als helikopterpiloot van de luchtambulance.