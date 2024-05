Eloise doet voor Harper’s Bazaar verslag van tijd in New York

Eloise van Oranje doet voor het tijdschrift Harper’s Bazaar de komende weken verslag van haar tijd in New York. Het magazine deelt op Instagram de eerste korte video van de influencer, die drie maanden in de ‘Big Apple’ verblijft voor een stage bij een modebedrijf.

“Ik ben anderhalve maand van de drie maanden in New York, wat echt helemaal het einde is”, zegt de dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien in de video.

De 21-jarige Eloise zal in haar New York Diary vertellen over wat ze meemaakt, waar ze inspiratie opdoet en over haar interesses en ontdekkingen. De afgelopen weken heeft ze al “persoonlijke ontwikkelingen” doorgemaakt. “Dus ja, ik ben heel erg blij.”