Eloise veroordeelt reacties op geweldsfilmpje Diddy

Ook gravin Eloise heeft de beelden gezien waarop rapper Diddy zijn ex-partner Cassie fysiek mishandelt. Op Instagram deelt ze een reactie van iemand die het opneemt voor de 54-jarige artiest. “Je bent toch niet goed als dit je reactie op dit filmpje is? Hoe meer bewijs heb je nodig”, schrijft Eloise.

De reactie waar Eloise op doelt is er een op een filmpje van de NOS. “Het ziet er niet netjes uit nee”, schrijft iemand, die daarop wel benoemt dat het klinkt als iemand “die weer gemetoo’d” wordt. “Eerst eens even wachten wat het bewijs zegt”, schrijft diegene. Deze reactie leidt tot grote onvrede bij Eloise.

Op de beelden, uit 2016, is te zien hoe Diddy zijn ex-vriendin Cassie aanvalt. Diddy bood later op Instagram zijn excuses aan. Hij zegt in de video dat hij van zichzelf walgt, dat hij professionele hulp heeft gezocht en dat hij nu een beter mens is. Combs wordt niet vervolgd voor zijn acties, omdat de zaak is verjaard.