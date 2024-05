Felipe luncht op paleis met Oekraïense president Zelensky

De Spaanse koning Felipe heeft zijn steun uitgesproken voor de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. De koning zei maandag tijdens een officiële lunch op het koninklijk paleis in Madrid dat Oekraïne kan rekenen op de steun van Spanje in de oorlog met Rusland.

“De steun voor Oekraïne heeft een duidelijk doel: het bereiken van vrede in het land”, zei Felipe onder meer in zijn toespraak. “Samen zullen we ons onvermoeibaar inzetten om zo snel mogelijk de vrede tot stand te brengen die uw volk verdient en nodig heeft”. Felipe herhaalde dat Spanje de invasie in Oekraïne “in de meest krachtige bewoordingen” veroordeelt.

De koning verwees ook naar de internationale vredesconferentie over Oekraïne, half juni in Zwitserland. Spanje gaat naar die bijeenkomst met een duidelijke boodschap aan Rusland, aldus Felipe. “Dat het een einde moet maken aan zijn aanvalsoorlog”.

Zelensky tekende maandag een veiligheidsdeal met de Spaanse premier Pedro Sánchez die voorziet in meer wapensteun. Spanje beloofde een miljard euro aan militaire steun in 2024, zei Sánchez tijdens het bezoek van Zelensky aan Madrid.