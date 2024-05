Franse chef verzamelt en verkoopt menukaarten staatsbanketten

Meer dan 4000 menukaarten van presidentiële en koninklijke diners waarbij Frankrijk betrokken was, gaan vrijdag onder de hamer in Parijs. Een Franse chef genaamd Christophe Marguin verzamelde de kaartjes van bezoeken aan Frankrijk of van een Franse president aan het buitenland. Ook menu’s van diners met de Nederlandse koningin Wilhelmina worden aangeboden.

Zo maakt een menukaart van een lunch die is aangeboden aan koningin Wilhelmina in 1911 deel uit van de collectie, evenals menu’s van een diner dat werd geserveerd bij het bezoek van de koningin aan Frankrijk in 1912. Ook diners met leden van onder meer Belgische, Zweedse en Deense koningshuizen zijn terug te vinden in de collectie.

Ook een menu van het bezoek van het echtpaar Kennedy aan het kasteel van Versailles in 1961 staat tussen het aanbod en het menu van een bezoek van Russische president Vladimir Poetin aan Frankrijk in 2003. “Deze ongekende verkoop presenteert een opmerkelijke collectie menu’s, zowel wat betreft hun staat van bewaring als hun historisch en diplomatiek belang”, schrijft de veilingsite.

De prijzen voor de menu’s variëren, maar gemiddeld moet een geïnteresseerde honderd tot tweehonderd euro neerleggen.