Frederik zet verjaardagstraditie moeder Margrethe voort

Koning Frederik van Denemarken viert zondag zijn eerste verjaardag als staatshoofd. Rond het middaguur verschijnt hij samen met zijn familie op het balkon van paleis Amalienborg in Kopenhagen. Hij zet daarmee de verjaardagstraditie van zijn moeder koningin Margrethe voort.

Frederik, die in januari koning van Denemarken werd, is 56 jaar geworden en viert zijn verjaardag net als Margrethe met het volk.

Margrethe, die op 16 april jarig is, vierde haar verjaardag ook altijd met een balkonscène. Dat deed ze doorgaans in Kopenhagen, maar als het feest samenviel met Pasen op het balkon van Marselisborg Slot in Aarhus. In 2020 en 2021 was er geen openbare viering vanwege de coronapandemie.

In voorgaande jaren verscheen behalve de koningin ook de rest van de familie op het balkon.