Gemengde reacties op nieuw portret prinses Catherine

Een nieuw portret van de Britse prinses Catherine is met gemengde reacties ontvangen. De Brits-Zambiaanse kunstenares Hannah Uzor schilderde speciaal voor de cover van Tatler Magazine een beeltenis van de vrouw van prins William. Veel mensen vinden het portret echter niet lijken.

Uzor portretteerde Catherine in de witte jurk die ze droeg tijdens het eerste staatsbanket van haar schoonvader Charles als koning. Ze baseerde zich op duizenden afbeeldingen van de prinses. Ook het recente nieuws rondom Catherines kankerdiagnose verwerkte de kunstenares in haar doek. “Zonder twijfel. Al mijn portretten bestaan uit verschillende lagen van een persoonlijkheid, opgebouwd uit alles wat ik over hen kan vinden”, zei ze tegen Sky News.

The Telegraph kraakt de afbeelding door te schrijven dat het “onverdraaglijk slecht” is. Ook op sociale media vinden veel mensen het niet goed lijken. “Dat is een andere vrouw in haar jurk”, schrijft bijvoorbeeld iemand op X.

Het eerste officiële portret van Charles, dat vorige week werd onthuld, kon ook al rekenen op veel verdeelde reacties. Vanwege de overwegend rode kleuren vergeleken sommige mensen het zelfs met een scène uit een horrorfilm.