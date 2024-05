Groothertog Henri van Luxemburg heeft een bezoek gebracht aan koning Charles. Dat heeft het Luxemburgse hof dinsdag bekendgemaakt.

Henri verbleef maar kort in Engeland, blijkt uit het bericht dat op sociale media werd gedeeld. De groothertog dineerde maandag samen met de Britse koning op Windsor Castle, schrijft het hof bij een foto van het tweetal.

Het Luxemburgse hof meldde niet of Henri nog andere afspraken had in het Verenigd Koninkrijk.