Harry mag geen nieuwe beschuldigingen aan NGN-zaak toevoegen

Prins Harry mag geen nieuwe beschuldigingen toevoegen aan zijn rechtszaak tegen de Britse uitgever News Group Newspapers (NGN). Dat heeft het Hooggerechtshof in Londen dinsdag besloten, meldt persbureau Reuters. De Britse prins is één van de ruim veertig personen die NGN hebben aangeklaagd omdat kranten op ongeoorloofde wijze informatie over hen hadden verkregen.

In maart wilde Harry nieuwe beschuldigingen aan de zaak toevoegen, gerelateerd aan gebeurtenissen waarbij zijn vrouw Meghan betrokken was. Hij beweert dat de Britse krant The Sun in 2016 privédetectives had ingehuurd om Meghan te achtervolgen. Ook beweert hij dat er in 1994 en 1995 vergelijkbare situaties met zijn moeder, prinses Diana, plaatsvonden.

Dinsdag besloot het Hooggerechtshof dat Harry zijn zaak niet mag wijzigen en dus geen nieuwe beschuldigingen mag toevoegen. “De rechtbank heeft vandaag in haar vonnis NGN’s positie grondig bevestigd en geen toestemming gegeven voor het invoeren van grote en belangrijke delen van de wijzigingen”, zei een woordvoerder van NGN tegen Reuters.

De zaak tegen NGN wordt in januari behandeld.