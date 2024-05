Japanse prinses Kako viert 125 jaar Grieks-Japanse betrekkingen

De Japanse prinses Kako is momenteel in Griekenland. Het nichtje van de Japanse keizer Naruhito brengt een officieel bezoek aan het land in het kader van 125 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Japan en Griekenland.

De landen hebben 2024 ook uitgeroepen tot “het jaar van cultuur en toerisme tussen Japan en Griekenland”. De prinses gaf maandag in de National Gallery een toespraak bij een ceremonie ter ere van het jubileum. Kako zal tijdens haar bezoek aan Griekenland ook president Katerina Sakellaropoulou ontmoeten. Eerder bezocht de prinses al het Parthenon in Athene, zo is te zien op foto’s van het Japanse persbureau Kyodo.

Kako is de tweede dochter van kroonprins Akishino, de jongere broer van de keizer. Haar trip naar Griekenland is de derde officiële reis naar het buitenland van de prinses. Zij ging in 2019 naar Oostenrijk en Hongarije en vorig jaar naar Peru.