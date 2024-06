Het Jordaanse hof heeft nieuwe foto’s gedeeld van prinses Rajwa. Het is zaterdag precies een jaar geleden sinds zij trouwde met de Jordaanse kroonprins Hoessein.

Rajwa draagt op de foto’s een rode jurk en gouden sieraden. Ook is haar zwangere buik duidelijk te zien. Het Jordaanse hof maakte in april bekend dat Rajwa en Hoessein in de zomer hun eerste kindje verwachten.