Koning Charles krijgt stekje van oude Robin Hood-boom

Koning Charles heeft van de National Trust een speciaal cadeau gekregen. De Britse koning heeft het eerste stekje ontvangen van de vorig jaar omgehakte Sycamore Gap-boom, bekend uit de film Robin Hood: Prince of Thieves uit 1991. Charles is beschermheer van de Britse organisatie die historische en natuurlijke plaatsen onderhoudt.

De koning heeft het cadeau gekregen op Celebration Day, de dag waarop jaarlijks overleden mensen worden herdacht die anderen hebben geïnspireerd. Als het stekje is gegroeid, hoopt de koning het in Windsor Great Park te planten waarna de wind zaadjes van de boom verder kan verspreiden. “Een deel van de kracht van bomen om ons te ontroeren en te troosten ligt in de continuïteit en hoop die ze vertegenwoordigen”, schrijft het Britse hof bij de aankondiging.

De Sycamore Gap-boom was een van de meest gefotografeerde bomen van het Verenigd Koninkrijk. De bijna 200 jaar oude boom stond tussen twee heuvels naast de Muur van Hadrianus, maar werd in september vorig jaar door vandalen omgekapt. Door zijn rol in de film met Kevin Costner, werd de boom ook wel Robin Hood’s Tree genoemd.