Koning Felipe verwelkomt Oekraïense president Zelensky in Spanje

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is maandag aangekomen in Spanje. De Oekraïense leider landde in de ochtend op de luchthaven Madrid Barajas. Bij aankomst stond de Spaanse koning Felipe op Zelensky te wachten, zo is te zien op foto’s van het Spaanse hof.

Zelensky had maandag eerst een ontmoeting met de Spaanse premier Pedro Sánchez om te praten over militaire steun aan Oekraïne, dat in oorlog is met Rusland. Volgens de krant El País gaat het om 1,1 miljard euro aan militaire hulp en materieel.

De Oekraïense president gaat ook bezoek bij het Koninklijk Paleis in Madrid. Koning Felipe en koningin Letizia organiseren daar een lunch.

Zelensky zou oorspronkelijk eerder deze maand al naar Spanje komen. Het bezoek werd geannuleerd nadat gevechten oplaaiden in het gebied rondom de stad Charkiv.