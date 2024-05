Koning Filip wandelt met basisscholieren in Domein van Laken

Koning Filip heeft vrijdagmiddag bezoek gehad van leerlingen van twee basisscholen in Brussel. De Belgische vorst maakte samen met de jonge scholieren een wandeling in het Koninklijk Domein van Laken. Het Belgische hof deelde een aantal foto’s van het uitstapje op sociale media.

Volgens het hof kunnen elk jaar honderden leerlingen van basisscholen uit de Belgische hoofdstad de flora en fauna komen ontdekken tijdens begeleide wandelingen. Vrijdag ging het om leerlingen van de basisscholen À la Croisée des Chemins en Kakelbont.

Het Koninklijke Domein van Laken is een natuurgebied dat in beheer is van de Koninklijke Schenking. Dat is de beheerder van alle koninklijke gronden, kastelen en andere gebouwen. Het kasteel van Laken, de residentie van de Belgische koning, maakt deel uit van het koninklijke domein van Laken.