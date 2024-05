Koning Harald: Noorwegen is een onmogelijk land

Koning Harald heeft genoten van zijn reis door diverse Noorse provincies. Maar na de vijfdaagse trip trekt de vorst de conclusie dat Noorwegen “echt een volkomen onmogelijk land” is. “Het ligt ver in het noorden, heeft heftig weer en is op sommige plaatsen behoorlijk onbegaanbaar”, zei Harald donderdag tijdens een toespraak in de plaats Vindafjord in de provincie Rogaland, de laatste stop van de reis van de koning en koningin Sonja.

Het maakt de 87-jarige koning trots dat het land “desalniettemin” standhoudt en “levensvatbare en goede lokale gemeenschappen” creëert. “Door generaties van mensen met dromen en hoop, hard werken en een grote portie vindingrijkheid.”

Harald en Sonja hebben een “schitterende” reis achter de rug. “We zijn ontroerd en dankbaar voor de overweldigende ontvangst die wij in alle gemeenten hebben mogen ontvangen.”