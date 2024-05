Koning Harald ziet originele auto uit zijn jeugd terug

De Noorse koning Harald is tijdens een bezoek aan de Noorse provincie Rogaland verrast met een wel heel bijzondere auto. De 87-jarige koning stond er namelijk oog in oog met de originele Ford Edsel die hij op 21-jarige leeftijd van zijn vader koning Olav cadeau kreeg.

“Ik wist niet dat deze provinciale reis van ons in Rogaland herinneringen uit een vervlogen jeugd zou oproepen, toen ik bij aankomst op het sportcomplex de Ford Edsel zag”, zei Harald later in een toespraak. “Ik kreeg de auto cadeau van mijn vader toen ik 21 jaar oud was, en verbazingwekkend genoeg is hij na al die jaren echt heel leuk geworden!” De koning zei dat de auto een mooi voorbeeld was van hoe een auto “na een grondige opknapbeurt een nieuwe en verrassende carrière kan hebben en weer kan schitteren”.

De koning bedankte ook voor de hartelijke ontvangst die hij en zijn vrouw koningin Sonja kregen in de gemeente Lund. “Een speciaal woord van dank aan Moi Muziekkorps, dat vorig jaar zijn 125-jarig jubileum vierde – en waarvan het oudste lid zo jong zou zijn als ik”, grapte de koning.

Hij noemde de rondreis door de provincie “een van de dierbaarste en belangrijkste dingen die de koningin en ik in ons werk doen”. “Dan krijgen we de kans om een paar van de geweldige mensen te ontmoeten die in ons lange en diverse land wonen. We ontmoeten bewoners en fanatiekelingen die veilige en goede lokale gemeenschappen creëren, bevolkt door mensen die van hun geboortestad houden.”

De provinciereis van het koninklijk paar naar de provincies Agder en Rogaland begon zondag en duurt nog tot en met donderdag.