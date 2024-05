Koning hoort bij NS over onderhoud nieuwste treinen

Koning Willem-Alexander praat donderdag met mensen die werken aan de bereikbaarheid van Nederland. De koning hoort tijdens een werkbezoek in Amsterdam en Haarlem onder meer over hoe monteurs de nieuwste intercity’s onderhouden.

De koning begint zijn werkbezoek bij een onderhoudsbedrijf van de NS in Amsterdam. Daar praat hij onder anderen met monteurs over hun werk. Tijdens een rondleiding krijgt hij te zien hoe onderhoudsmonteurs zogenoemde ‘vierkante treinwielen’ (ongelijk gesleten wielen) weer slijpen. Willem-Alexander krijgt ook te horen over de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Zo heeft de NS steeds meer moeite om technisch personeel aan te trekken, terwijl technologie in de treinen belangrijker wordt.

Later op de ochtend reist de koning per bus naar Haarlem. Daar brengt hij samen met de staatssecretaris een bezoek aan het opleidingscentrum Transdev Academy, waar nieuwe chauffeurs worden opgeleid.