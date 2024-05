Koning verrast 100-jarige Fie thuis na oproep van influencer

Influencer Kiki Bosman heeft zaterdag op Instagram het bericht gedeeld dat de verjaardagswens van de 100-jarige Fie in vervulling is gegaan. De Amsterdamse, die onlangs een eeuw oud werd, wilde graag dat koning Willem-Alexander zijn belofte nakwam en haar op haar verjaardag zou bezoeken. Dat heeft de koning dus gedaan.

Vier weken geleden deed Bosman via haar account een oproep aan de koning. “Als je 100 bent, kom ik naar je toe”, had Willem-Alexander tegen Fie gezegd, zo herinnerde ze zich in een filmpje uit april. “Nou wilde ik hem opbellen en zeggen: ‘Belofte is belofte’.” Bosman riep haar volgers daarna op de oproep zo veel mogelijk te delen en de koning ertoe te bewegen Fie te bezoeken.

De koning heeft zich dus aan die belofte gehouden, blijkt zaterdag. Een vriendin had hem het filmpje met de oproep doorgestuurd, waarna hij besloot langs te gaan. “We hebben geknuffeld, het was geweldig”, zegt Fie in een nieuw filmpje tegen Bosman. Willem-Alexander had ook bloemen meegenomen en poseerde samen met de eeuweling op de bank. Het account van het koningshuis reageerde op het bericht met een emoji van een boeket bloemen.