Koningin Camilla heeft ‘eerste deel’ Bridgerton gezien

Ook koningin Camilla zat aan Netflix gekluisterd voor de afleveringen van de populaire serie Bridgerton. Tijdens een bezoek aan de Chelsea Flower Show in Londen onthulde de koningin dat ze “het eerste deel” heeft gezien, meldt de Britse koningshuisverslaggever Rebecca English op X.

“Ik heb het eerste deel gezien”, zei de 76-jarige Camilla tijdens een rondleiding door een op Bridgerton geïnspireerde tuin.

Bridgerton is een Amerikaans kostuumdrama gebaseerd op de boeken van Julia Quinn. De serie speelt zich af in Londen in het regency-tijdperk (1811 tot 1820). Vorige week kwam het eerste deel van het derde seizoen van de serie op de streamingdienst. Vanaf 13 juni is het tweede deel van dat seizoen te zien.