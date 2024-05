Koningin Máxima langs bij Filipijnse president

Koningin Máxima is woensdag in Manilla langsgegaan bij de Filipijnse president Ferdinand Marcos jr. De vorstin sprak op het presidentiële paleis over de ontwikkelingen en innovaties in de financiële sector van de Filipijnen.

Máxima brengt in het kader van haar werk als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA) een vierdaags bezoek aan het land. Het bezoek staat in het teken van het thema financiële gezondheid en gaat over het bevorderen van financiële inclusie.

De koningin is nog tot en met donderdag op de Filipijnen.