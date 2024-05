Koningspaar bezoekt beroemde hiphopstudio in Atlanta

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan tijdens hun komende Amerika-reis onder meer langs een beroemde hiphopstudio in Atlanta. De twee brengen een bezoek aan Patch Recording Studios, staat in het programma dat de Rijksvoorlichtingsdienst heeft gedeeld.

In de Patch Recording Studios namen tientallen artiesten de afgelopen jaren muziek op. Grote namen als Beyoncé, Madonna, Outkast en 2Pac kwamen er over de vloer.

Willem-Alexander en Máxima zijn van 10 tot en met 13 juni in Amerika en gaan behalve naar Atlanta ook langs de steden Savannah, Albany en New York. Het bezoek staat in het teken van de band tussen de Verenigde Staten en Nederland.

Het bezoek aan de hiphopstudio staat direct op de eerste dag op het programma. Het koningspaar gaat die dag ook langs bij het graf van Martin Luther King Jr., waar ze een krans leggen.