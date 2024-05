Koningspaar en Beatrix dankbaar voor samenwerking Rudolf Spoor

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix zijn televisieregisseur Rudolf Spoor dankbaar voor de decennialange samenwerking. In een reactie op het overlijden van voor voormalig NOS-regisseur noemen het koningspaar en de prinses de samenwerking “bijzonder warm”.

“Droevig namen wij kennis van het overlijden van televisieregisseur Rudolf Spoor. Hij had een liefdevol oog voor historische momenten met een persoonlijke lading en wist deze met grote zeggingskracht in beeld te brengen”, laten het koningspaar en de prinses weten via een reactie op sociale media. “De samenwerking met hem vanaf de jaren zeventig tot aan ons huwelijk – zijn laatste grote klus – was bijzonder warm. Wij zijn hem daar dankbaar voor en wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies.”

Spoor regisseerde voor de NOS 45 jaar lang grote evenementen, waaronder ook het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima in 2002. Het was Spoor die die dag de beroemde traan close-up van de latere koningin in beeld bracht. Spoor regisseerde daarnaast ook vele Koninginnedagen en andere evenementen waarbij de koninklijke familie regelmatig betrokken was.

Spoor ontving voor zijn prestaties als tv-regisseur tweemaal een koninklijke onderscheiding. In 1993 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en in 2002 kreeg hij het Erekruis in de Huisorde van Oranje.