Koninklijk gezin en hondje Mambo op de foto in achtertuin

Het koninklijk gezin heeft zich vrijdag laten fotograferen voor de jaarlijkse zomerfotosessie. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Amalia, prinses Alexia en prinses Ariane poseerden samen met hondje Mambo in hun achtertuin van Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

Mambo, die zijn baasjes vaker vergezelt bij fotomomenten, was wederom een grote hit. De toypoedel sprong in de armen van Amalia en rende ook op de aanwezige pers af. “Wie heeft er eten in zijn tas”, grapte de prinses. “Want dat is weg zo”, vulde de koning aan. De hond zorgde ook voor walging bij de prinsessen toen hij meerdere keren vogelpoep at.

Het gezin was goed gemutst en maakte veel grapjes onderling. Ook Amalia leek wat meer op haar gemak dan bij eerdere fotosessies.

Zoals gebruikelijk was er weer veel belangstelling van de pers. Zo’n vijftig fotografen en journalisten waren aanwezig.