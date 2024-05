Laurentien ‘geraakt’ door ophef over haar toeslagenmethode

Prinses Laurentien is “geraakt” door de ophef die is ontstaan over haar methode om de afhandeling van het toeslagenschandaal te versnellen. Dat zegt de vrouw van prins Constantijn in een videoboodschap. De alternatieve methode van de Stichting (Gelijk)waardig Herstel (SGH), bedacht door Laurentien, moet getroffen ouders sneller en effectiever helpen, maar kost ook een hoop extra geld. Vrijdag komt er vanuit het kabinet mogelijk meer duidelijkheid of de methode mag doorgaan.

“De ophef is vervelend en raakt ons, raakt mij en raakt ook iets fundamenteels”, reageert Laurentien in een videoboodschap van ruim dertien minuten. “Het polariseren, het elkaar napraten zonder feiten, het uit het oog verliezen van de mensen om wie het gaat. Als er iets is waar ik, waar wij niet voor staan, dan is dat het wel.”

Met de boodschap wil Laurentien meer duidelijkheid scheppen, vooral voor de getroffen ouders. Met de methode krijgen ouders vaste bedragen voor bepaalde gebeurtenissen, zoals het verlies van werk. Wat Laurentien betreft, is de methode van SGH goed uitlegbaar. “Hoe verwoestender het effect van de onterechte terugvorderingen, hoe hoger het schadebedrag, want hoe meer leed en letsel er is geweest.”

Laurentien vindt het moeilijk dat deze ophef “de essentie van de pijn” raakt die veel toeslagenouders met haar hebben gedeeld. “Weer die machteloosheid, verlies van regie, anderen die over je beslissen, onduidelijkheid, onzekerheid en littekens die weer worden opengehaald”, zegt ze. De prinses heeft er vertrouwen in dat de methode doorgezet mag worden. “Ons doel is onverminderd ons blijven inzetten voor het herstel van jullie en alle erkende gedupeerde ouders.”