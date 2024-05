Leonor ontvangt hoogste onderscheiding Zaragoza

De Spaanse prinses Leonor heeft dinsdag de hoogste onderscheiding van de stad Zaragoza ontvangen. De oudste dochter van koning Felipe kreeg de bijbehorende versierselen en haar diploma tijdens een ceremonie in het Aljafería-paleis.

De 18-jarige Leonor verblijft al bijna een jaar in Zaragoza voor haar militaire opleiding. De troonopvolgster nam de onderscheiding dan ook in militair uniform in ontvangst. Ze trad in de voetsporen van haar vader, die in 1986 dezelfde medaille kreeg uitgereikt.

In een korte toespraak zei Leonor dat ze vorig jaar met “veel verwachtingen” naar Zaragoza kwam en zich realiseerde dat niet alles even makkelijk zou gaan. Haar verwachtingen zijn echter overtroffen, zo ging de prinses verder. “Ik heb veel meer meegemaakt dan wat ik tien maanden geleden dacht. Ik voel me hier thuis en Zaragoza zal altijd een deel van mijn leven blijven. Er zijn nog maar vijf weken voordat ik vertrek en ik begin het nu al te missen.”

Na de zomer zet Leonor haar militaire training voort bij de marine, waarna ze haar driejarige opleiding bij de luchtmacht afrondt.