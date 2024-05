Margrethe voegt zich op balkon bij jarige koning Frederik

De jarige koning Frederik van Denemarken is zondag rond het middaguur op het balkon van paleis Amalienborg in Kopenhagen verschenen. De vorst, die 56 jaar is geworden, zwaaide samen met familieleden naar het publiek.

Ook zijn moeder, koningin Margrethe, stond op het balkon. Frederik werd ook vergezeld door zijn vrouw koningin Mary en hun vier kinderen.

Op beelden van Deense media is te zien dat een grote menigte naar het paleis was gekomen. Met vlaggen, gezang en gejuich werd Frederik verwelkomd.