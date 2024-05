Martin Garrix wordt ambassadeur voor Prinses Máxima Centrum

DJ Martin Garrix is de nieuwe ambassadeur van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. De muzikant heeft maandag kinderen in het kankercentrum bezocht en een speciale workshop voor hen georganiseerd. Tijdens zijn bezoek aan het Prinses Máxima Centrum is hij officieel benoemd tot ambassadeur.

“Ik weet dat er wereldwijd nog steeds zoveel kinderen overlijden aan deze ziekte”, aldus Garrix. “Dat motiveert mij om een bijdrage te leveren aan de belangrijke missie van het Máxima om ieder kind met kanker te genezen, met een zo goed mogelijke kwaliteit van leven.”

Naast Martin Garrix zijn ook Chantal Janzen, Maan, Anita Meyer, Jacques Vriens, Robert Doornbos en Chantal Bles ambassadeurs.