Máxima bij jubileum Codam Coding College in Amsterdam

Koningin Máxima heeft woensdagmiddag de festiviteiten rondom het 5-jarig bestaan van het Codam Coding College in Amsterdam bijgewoond. De vorstin opende de onderwijsinstelling voor softwareontwikkeling in 2019 zelf.

Máxima sprak tijdens haar bezoek met studenten over hun opleiding en kreeg daarnaast een rondleiding over de campus. Zo kreeg ze onder meer een demonstratie van een klein autootje met een camera erop. Aansluitend woonde de koningin de viering van het jubileum bij.

Codam is een onderwijsinstelling voor softwareontwikkeling die zich richt op het toegankelijker maken van technisch onderwijs voor ondervertegenwoordigde groepen, onder wie vrouwen en jongeren zonder startkwalificaties, schrijft de Rijksvoorlichtingsdienst. In de afgelopen vijf jaar is het aantal vrouwelijke studenten verdubbeld. Het onderwijs is gebaseerd op projectgestuurd peer-to-peer leren, waarbij studenten zelfstandig en in groepen van elkaar leren in een omgeving zonder docenten.

Ruim honderd bedrijven hebben inmiddels afgestudeerden van de tweejarige opleiding in dienst.