Máxima doet rapper Frenna de groeten van dochters

Prinsessen Amalia, Alexia en Ariane zitten waarschijnlijk jaloers te kijken naar de beelden van de ontmoeting van hun ouders met de Nederlandse rapper Frenna. “De groeten van onze kinderen”, zei Máxima na een gesprek met de rapper in een gerenommeerde hiphopstudio in Atlanta.

Frenna reageerde vol verbazing op de opmerking. “Ja? Luisteren ze naar mijn muziek?” vroeg de Pretty Girls-rapper. Daarop zeiden Willem-Alexander en Máxima volmondig ‘ja’. Volgens de koning zijn vooral prinses Alexia en haar vriendinnen helemaal gek van de rapper. “Oh, dat is nice. Nice om te horen, man”, zei Frenna vrolijk.

Het koningspaar, de rapper en 101Barz-bedenker Rotjoch maakten nog even een selfie met elkaar. “Ik ken een hoop jongeren die nu heel jaloers zijn op mij”, zei Willem-Alexander terwijl hij poseerde met de artiesten. “En ik ken een hoop ouderen die nu jaloers zijn op mij”, vulde Frenna aan.

De 32-jarige Frenna vertelde de koning over de manier waarop hij zijn muziek maakt. “Hij rapt veel over de dames”, zei Rotjoch lachend. “En ik ben no cap”, vulde Frenna aan, die later even moest uitleggen wat dat betekent. “Ik lieg niet op m’n tracks.”