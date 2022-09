Máxima naar New York voor Algemene Vergadering VN

Koningin Máxima stapt dinsdag na afloop van Prinsjesdag alweer in het vliegtuig naar de Verenigde Staten. De koningin vliegt naar New York om daar van dinsdagavond tot en met woensdag de 77e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen. Máxima maakt de reis als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) laat weten dat Máxima er in ieder geval het jaarverslag van haar werkzaamheden voor de VN zal aanbieden aan secretaris-generaal António Guterres. Daarin staan onder meer de ontwikkelingen op het gebied van goede toegang tot digitale financiële diensten, een onderwerp waar de koningin zich sinds 2009 voor de VN veel mee bezighoudt.

Máxima woont in New York ook enkele bijeenkomsten over financiële inclusie bij. Zo is ze een van de hoofdsprekers bij de opening van een VN-evenement over de toekomst van digitale samenwerking en gaat ze tijdens een andere bijeenkomst in gesprek met de CEO van Paypal, Dan Schulman. Tot slot heeft de koningin een overleg met de leden van de Reference Group, een adviesgroep die bestaat uit elf internationale organisaties met specifieke kennis op het gebied van financiële inclusie, waaronder de Bill & Melinda Gates Foundation, het IMF en de Wereldbank.