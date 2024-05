Máxima pleit op Filipijnen voor meer financiële diversiteit

Koningin Máxima vindt het belangrijk dat het aanbod van financiële middelen op de Filipijnen wordt verbreed. Dat zei de vorstin donderdag tijdens een bezoek aan de nationale bank in hoofdstad Manila.

Máxima zou graag zien dat mensen kunnen kiezen uit “verschillende aanbieders van verzekeringsmaatschappijen, betalingsmaatschappijen en kredietverstrekkers”, sprak ze. Eerder hoorde de koningin van de bankdirecteur dat de Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) werkt aan een breder aanbod van pensioen- en verzekeringsopties om het land financieel inclusiever te maken.

Financiële inclusiviteit was een belangrijk thema tijdens het bezoek van Máxima. De koningin is sinds maandag in het land in het kader van haar werk als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). Donderdag is haar laatste dag in de Filipijnen.