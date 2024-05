Máxima praat met vissers over digitale financiële diensten

Koningin Máxima heeft dinsdag tijdens haar reis naar de Filipijnen een bezoek gebracht aan het eiland Talim. De koningin ging daar langs bij de lokale vissersgemeenschap.

Máxima hoorde onder meer van de vissers hoe digitale financiële diensten hebben geholpen om leningen aan te gaan waardoor zij meer viskooien konden kopen om meer vis te vangen.

In de hoofdstad Manilla leerde Máxima ook meer over het platform GrowSari, dat kleinschalige ondernemers ondersteunt met betaalbare leningen en goed geprijsde voorraadgoederen met een snelle levering.

De koningin is nog tot en met donderdag in de Filipijnen. Haar bezoek vindt plaats in het kader van haar werk als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). Máxima bezocht het land eerder in 2015.