Máxima ruikt parfum in nieuw hoofdkantoor dsm-firmenich

Koningin Máxima heeft donderdag het hoofdkantoor van dsm-firmenich in Maastricht geopend. Het Nederlandse DSM en het Zwitserse Firmenich fuseerden vorig jaar en houden zich bezig met gezondheid, voeding, persoonlijke verzorging en parfumerie.

De koningin kreeg een rondleiding door het hoofdkantoor. Ze kreeg daarbij uitleg over de toepassingen van bepaalde smaken en texturen. Zo gaf de meesterparfumeur een toelichting op zijn werk. Daarnaast sprak Máxima met kinderen van een basisschool uit de buurt over het thema duurzaamheid, iets waar dsm-firmenich zich veel mee bezighoudt.

Zo’n 30.000 mensen werken wereldwijd bij dsm-firmenich. De hoofdkantoren staan in Maastricht en in Kaiseraugust in Zwitserland.