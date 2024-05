Máxima spreekt met jongeren op platteland over mentale gezondheid

Koningin Máxima heeft dinsdagochtend een bezoek gebracht aan de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon. Zij sprak daar met jongeren over het leven in een plattelandsgemeente met zeer beperkte voorzieningen en het belang van jongerenverenigingen voor hun mentale gezondheid. Dat deed Máxima in het kader van het Leading Locals-netwerk van MIND Us. De koningin is erevoorzitter van Stichting MIND Us, die jongeren wil helpen grip te krijgen op hun mentale gezondheid.

Leading Locals is een leernetwerk waarin gemeenten goede voorbeelden kunnen uitwisselen over de aanpak van mentale problemen bij jongeren in hun stad of dorp. Op die manier kunnen gemeenten elkaar inspireren en helpen om jongeren te ondersteunen. Het netwerk is in november vorig jaar van start gegaan.

Hollands Kroon is een van de tien gemeenten die aan het netwerk deelnemen. De gemeente telt 22 kernen en vier buurtschappen die ver uit elkaar liggen. Bovendien is er beperkt openbaar vervoer en zijn wegen en fietspaden in het buitengebied vaak onverlicht. Dit maakt het voor jongeren lastig elkaar te ontmoeten en fysieke hulp te organiseren.

Máxima sprak ook met vertegenwoordigers van de gemeente, jongerenwerkers en jongeren over de uitdagingen en de initiatieven die zijn genomen om jongeren te bereiken. Daarnaast werd het digitale jongerencentrum YOUH gepresenteerd. Dat is een digitale ontmoetingsplaats die door en voor jongeren uit Hollands Kroon is bedacht.