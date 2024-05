Mette-Marit speecht bij laatste Cultuurdagen in Blakstad

De Noorse kroonprinses Mette-Marit was dinsdag aanwezig bij de opening van de Cultuurdagen in het Blakstad Hospital. Daar hield zij ook een toespraak, waarin ze benadrukte dat cultuur volgens haar “vreugde, gezondheid en heldere momenten” creëert.

“De Cultuurdagen hier in Blakstad zijn een jaarlijks terugkerend evenement waar veel mensen naar uitkijken”, begon Mette-Marit haar toespraak. “Deze dagen zijn een geweldige kans om te vieren wat kunst en cultuur voor ons betekenen in ons leven. Want wat zouden we doen zonder muziek, films, foto’s, gedichten?”

De Cultuurdagen in Blakstad worden al ruim dertig jaar georganiseerd. Het is een evenement dat jaarlijks in mei of juni plaatsvindt. Het doel van het evenement is goede en betekenisvolle ervaringen te creëren voor patiënten in het ziekenhuis van Blakstad. Vanaf 2025 verhuist het ziekenhuis van Blakstad naar Drammen. Het is dan ook de laatste keer dat de Cultuurdagen in Blakstad worden georganiseerd.

Volgens Mette-Marit is “de kracht van kunst en cultuur” dat het mensen “ontroert en raakt”. “Ik hoop dat jullie de komende dagen allemaal leuke culturele ervaringen opdoen,” vervolgde de vrouw van kroonprins Haakon. Daarna verklaarde Mette-Marit de Cultuurdagen, in het Noors Kulturdagene genoemd, voor geopend.