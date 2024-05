Na koning ook burgemeester Halsema bij 100-jarige Fie op bezoek

Ook de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft zondag een bezoek gebracht aan de 100-jarige Fie uit de Jordaan in Amsterdam. Zaterdag kwam koning Willem-Alexander de Jordanese al een fijne verjaardag wensen. Aanleiding was een oproep van influencer Kiki Bosman, die de verjaardagswens van Fie wilde vervullen.

“Wat een prachtig mens is Fietje toch! Afgelopen vrijdag vierde ze haar 100e verjaardag en kreeg ze een bezoekje van de koning. Vandaag liep de hele straat uit voor een gezellig straatfeest, speciaal voor haar”, schrijft Halsema op Instagram bij een video van de feestelijkheden in de straat. “En dat verdient ze ook, want haar hele leven heeft ze voor anderen klaargestaan.”

Halsema schrijft dat ze “trots” is op de 100-jarige Fie. “Amsterdam is trots op jou en we zijn blij dat je er bent.”

Vier weken geleden deed Bosman via haar account een oproep aan de koning, omdat hij eerder eens had beloofd Fie te bezoeken wanneer zij 100 zou worden. De koning hield zich dus aan die belofte en stond zaterdag met een bos bloemen voor de deur. “We hebben geknuffeld, het was geweldig”, reageerde Fie in een filmpje.