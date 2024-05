Nile Rodgers krijgt Polar Music Prize van Zweedse koning

Nile Rodgers heeft dinsdag in Stockholm de prestigieuze Polar Music Prize in ontvangst genomen. De muzikant en oprichter van discofunkband Chic kreeg de award uit handen van de Zweedse koning Carl Gustaf. De tweede winnaar was de Finse dirigent Esa-Pekka Salonen.

De 71-jarige Rodgers noemde de winst in zijn dankwoord “een eer”. Ook vond hij het “een droom die uitkomt” om een prijs te krijgen die eerder door veel van zijn “muzikale helden” is gewonnen. Rodgers noemde daarbij onder anderen Paul McCartney, Chuck Berry, Joni Mitchell en Ennio Morricone.

De Polar Music Prize wordt ieder jaar uitgereikt in de categorieën populaire en klassieke muziek. De onderscheiding is voor artiesten of groepen die een bijzondere bijdrage aan de muziek hebben geleverd. De winnaars krijgen niet alleen een beeldje, maar ook een geldprijs van 1 miljoen Zweedse kroon, dat is omgerekend zo’n 96.000 euro.

Bij de ceremonie waren dinsdag traditiegetrouw veel leden van het Zweedse koningshuis aanwezig. Ook onder anderen koningin Silvia en kroonprinses Victoria woonden de uitreiking bij.