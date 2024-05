Noors kroonprinselijk gezin verliest van gehandicapte voetballers

De Noorse kroonprins Haakon, kroonprinses Mette-Marit en hun zoon Sverre Magnus hebben met hun team een vriendschappelijk duel tegen voetballers met een beperking verloren. Op Instagram schrijft het Noorse hof over de loopvoetbalwedstrijd die voor de negende keer werd georganiseerd.

De wedstrijd werd gespeeld op Skaugum, het landgoed van kroonprins Haakon en zijn vrouw Mette-Marit. Het duel is een samenwerking tussen het Noorse kroonprinselijke gezin en de Noorse voetbalbond. De wedstrijd richt zich op sportief plezier en inclusie in het voetbal. Het team van Haakon en Sverre Magnus werd aangevuld met topvoetballers Oscar Bobb (Manchester City), Antonio Nusa (Club Brugge) en oud-voetballer Jan Åge Fjørtoft. Kroonprinses Mette-Marit was de coach van Team Skaugum, Sverre Magnus de aanvoerder.

Het eerste doelpunt van de wedstrijd werd gescoord door Røa Unified, een team dat bestond uit kinderen met een beperking in de leeftijd 6 tot 14 jaar. Volgens het Noorse hof “was het uiteindelijk de uitploeg die na twee intense helften en een doelpuntrijke wedstrijd de overwinning pakte” in de vriendschappelijke wedstrijd.