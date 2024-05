Noorse koning bedroefd door aardverschuiving Papoea-Nieuw-Guinea

Koning Harald van Noorwegen is bedroefd door het nieuws van de aardverschuiving in Papoea-Nieuw-Guinea. Dat schrijft de vorst in een boodschap aan de gouverneur-generaal van het land.

“Ik was diep bedroefd toen ik hoorde van de aardverschuiving die zo’n wijdverbreide verwoesting veroorzaakte en zoveel levens eiste in de provincie Enga in Papoea-Nieuw-Guinea”, schrijft Harald. Ook condoleert hij de gouverneur-generaal en de nabestaanden van de slachtoffers met het verlies.

Enga werd op 24 mei getroffen door een enorme aardverschuiving, veroorzaakt door zware regenbuien. De autoriteiten schatten dat meer dan 2000 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld.