Omtzigt vindt opschorten toeslagenmethode-Laurentien ‘pijnlijk’

NSC-leider Pieter Omtzigt vindt het “pijnlijk” dat de methode van prinses Laurentien om toeslagenouders te helpen voorlopig is opgeschort. Volgens hem gaat het om “schrijnende” gevallen die mogelijk baat hadden bij de meer “grofmazige” aanpak van Laurentien.

De Stichting (Gelijk)waardig Herstel (SGH) van de prinses heeft het afgelopen jaar bij wijze van proef zo’n driehonderd gedupeerden geholpen met die methode. Volgens die aanpak krijgen gedupeerden vaste bedragen voor bepaalde gebeurtenissen, zoals het verlies van werk.

Erkende gedupeerden krijgen om te beginnen 30.000 euro. Maar veel slachtoffers hebben veel meer schade geleden dan dat, en moeten vaak langer wachten tot zij volledige compensatie krijgen. De methode van de stichting had het proces moeten versnellen.

Methode aanscherpen

Maar het ministerie van Financiën wil dat de stichting haar methode aanscherpt. De toegekende bedragen moeten beter uitlegbaar zijn en het risico bestaat dat meer mensen zich aanmelden dan dat de organisatie aankan. Het ministerie is nog in gesprek met SGH hoe nu verder.

“Ik hoop dat we snel een manier vinden waarop dit wel werkt, of een andere manier hoe we die mensen wel kunnen helpen”, zegt Omtzigt in het programma WNL op Zondag. “Dit sleept al jaren.” Omtzigt, wiens partij deel zal nemen aan het volgende kabinet en mogelijk een bewindspersoon voor de kwestie levert, zegt dat de overheid “onder grote druk” staat om het herstel te versnellen.