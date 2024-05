Opnieuw schilderij van prins Bernhard geveild

Via internet wordt binnenkort weer een schilderij van de hand van wijlen prins Bernhard geveild, een landschap met bergen, bomen en huizen. Het kwam ooit via een tv-programma terecht bij de familie van de huidige eigenaar, aldus de organisator van de veiling.

Het ging om het tv-programma Service Salon, dat een onderdeel onder de titel Kunst Kijken had. De maker van een kunstwerk stelde het daar ter beschikking voor een goed doel en belangstellende kijkers konden zich per briefkaart melden. Zo wist de familie in kwestie het prinselijke schilderij in 1988 te verwerven.

Het is niet voor het eerst dat er een schilderij van Bernhard wordt geveild. In 2022 wisselde een ander landschap van Bernhard van eigenaar voor het bedrag van 6900 euro, veel minder dan de verrassende som van bijna 24.000 euro die een jaar eerder voor een landschap van de prins werd neergeteld. Nog recent ging ook een aquarel van prinses Beatrix via een veiling van de hand, voor 8500 euro. Ook koningin Wilhelmina schilderde graag en veel.

Bieden op de ‘nieuwe’ Bernhard, 39 bij 49 cm groot, kan vanaf 2500 euro.