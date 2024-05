Prins Constantijn reikt World Press Photo uit aan broer winnaar

Prins Constantijn heeft vrijdag in de Nieuwe Kerk Amsterdam de World Press Photo uitgereikt. De prijs voor beste nieuwsfoto van het jaar werd in ontvangst genomen door de broer van winnaar Mohammed Salem. De fotograaf zelf was eerder via een liveverbinding vanuit Gaza aanwezig bij de ceremonie.

In april werd bekend dat de Photo of the Year-award naar de Palestijnse fotograaf zou gaan. Hij won met de foto A Palestinian Woman Embraces the Body of Her Niece, waarop een vrouw het lichaam van haar overleden nichtje vasthoudt. Volgens de fotograaf toont het beeld “een krachtig en verdrietig moment dat het bredere gevoel samenvat van wat er op dat moment gebeurde in de Gazastrook”.

Alle winnende foto’s van dit jaar zijn vanaf zaterdag in de Nieuwe Kerk te zien tijdens de World Press Photo-tentoonstelling. De tentoonstelling is tot en met zondag 14 juli te zien.