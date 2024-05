Prins George geniet van finale FA Cup met vader William

De 10-jarige prins George geniet zaterdag samen met zijn vader prins William van de finale in de Britse FA Cup. Op foto’s is te zien dat de oudste zoon van de prins van Wales geconcentreerd naar de voetbalwedstrijd zit te kijken.

Dat George met zijn vader mee zou komen naar de finale tussen Manchester United en Manchester City was vooraf niet aangekondigd. De komst van de prins was een verrassing voor pers en publiek.

Het is geen geheim dat de jonge prins van sport houdt, want hij is inmiddels vaker met zijn ouders bij belangrijke wedstrijden geweest. Eerder dit jaar woonde hij nog met prins William een wedstrijd van Aston Villa bij. Zowel George als William zouden fan zijn van deze club uit Birmingham.