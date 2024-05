Prins William: prins George is piloot in de dop

Prins George (10) wil graag piloot worden. Dat vertelde zijn vader prins William volgens Britse media dinsdag tijdens een gesprek op het tuinfeest bij Buckingham Palace.

Zijn oudste kind is volgens William een “piloot in de dop”. De jonge prins is “geobsedeerd door vliegtuigen en wil graag luchtcadet worden”.

De appel valt niet ver van de boom. William werkte zelf van 2015 tot 2017 als helikopterpiloot van de luchtambulance in het oosten van Engeland. De prins leerde vliegen tijdens zijn militaire dienst bij de Britse luchtmacht in 2008.