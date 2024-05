Prins William reikt zaterdag de FA Cup uit. De prins is aanwezig bij de wedstrijd tussen Manchester City en Manchester United in het Wembley Stadium in Londen.

Vorig jaar won Manchester City de FA Cup voor de zevende keer. Ook bij die wedstrijd tegen Manchester United was William aanwezig. City won toen met 2-1.

De FA Cup is het belangrijkste bekertoernooi van Engeland. William is de voorzitter van The Football Association, de Britse voetbalbond.